“Πυρά” Καιρίδη κατά Δούκα: “Έχει πάει στον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει – Σε 3 μήνες θα τον βρίζουν από το ΠΑΣΟΚ ως αποστάτη και προδότη”

Συνεχίζεται η πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

Ο κ. Καιρίδης υπερασπίστηκε των χαρακτηρισμών που έκανε για τον κ. Δούκα, λέγοντας στον ΣΚΑΪ ότι «έκανα ένα πολιτικό σχόλιο, τον θεωρώ τελείως αποτυχημένο» ενώ εκτίμησε για τον δήμαρχο Αθηναίων ότι «έχει πάει στον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει».

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Όπως είπε «ο κ. Δούκας θωπεύει το περιθώριο με την ιστορία των προσφυγικών» συμπληρώνοντας ότι «εκλέχθηκε δήμαρχος, η δουλειά του είναι να καθαρίσει την πόλη και όχι να πολιτικολογεί». Στο πλαίσιο αυτό αναρωτήθηκε «τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης τον γνωρίζετε; Ο Μπακογιάννης δεν πολιτικολογούσε, ούτε επιχείρησε να συναρχηγεύει όπως ο Δούκας με τον Ανδρουλάκη».

Με αφορμή τη συζήτηση περί συνεργασιών στην αντιπολίτευση, ο Δημήτρης Καιρίδης χαρακτήρισε, επίσης, «απολύτως καταστροφικά τα αποτελέσματα συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στον δήμο Αθηναίων» λέγοντας «δες ελληνικέ λαέ αυτά που σου προτείνουν τι αποτελέσματα έχουν».

Επανερχόμενος, στη συνέχεια, στις αντιδράσεις για όσα είπε για τον Χάρη Δούκα, ο κ. Καιρίδης σημείωσε «θα περίμενε κανείς ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα έκανε ανάρτηση αμέσως η διορισμένη από τον Τσίπρα στο Επικρατείας Έλενα Ακρίτα και ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοπαλίκαρο του Τσίπρα, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Εδώ έχουμε ότι ο Δούκας έχει φύγει, έχει πάει στον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει»

Ο Δημήτρης Καιρίδης κατέληξε για τον Χάρη Δούκα ότι «σε 3 μήνες θα τον βρίζουν από το ΠΑΣΟΚ ως αποστάτη και προδότη, μας είπε ότι είναι στο Λονδίνο γιατί θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Μπέρναμ».