Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Fed Άλαν Γκρίνσπαν σε ηλικία 100 ετών

Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve) σε ηλικία 100 ετών, όπως μετέδωσε σήμερα το δίκτυο NBC News.

Όπως δήλωσε η σύζυγός του, Άντρεα Μίτσελ, με την οποία ήταν παντρεμένος για 29 χρόνια, ο επιδραστικός οικονομολόγος πέθανε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον.

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Ο Γκρίνσπαν προήδρευσε της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για 19 χρόνια υπό τέσσερις προέδρους.

Διορίστηκε πρόεδρος της Fed το 1987 από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν και διατήρησε τη θέση – μέσα από περιόδους οικονομικής άνθησης και οικονομικής άνθησης – μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2006. Η θητεία του ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη, τέσσερις μήνες μικρότερη από αυτή του Γουίλιαμ ΜακΤσέσνεϊ Μάρτιν, ο οποίος προήδρευσε της κεντρικής τράπεζας από το 1951 έως το 1970.

Σε μια προφανή προσπάθεια να αποφύγει να ταρακουνήσει τις αγορές ή να μην δείξει τις προθέσεις της Fed μέχρι να έρθει η ώρα, ο Γκρίνσπαν χρησιμοποιούσε πολύπλοκες προτάσεις ώστε κανείς να μην καταλαβαίνει στο τέλος τι ήθελε να πει

«Οι μακροσκελείς, περίπλοκες προτάσεις του φαίνεται στο τέλος να μην εξηγούν αυτό που είχε ξεκινήσει να λέει καθώς ρέουν σε νέα επίπεδα ακατανοησίας», δήλωσε ο Μπομπ Γούντγουορντ της Washington Post στη βιογραφία του 2000 με τίτλο «Maestro: Η Fed του Γκρίνσπαν και η Αμερικανική Άνθηση».

Αλλά ήταν η ασυνήθιστη ειλικρίνειά του σε μια τηλεοπτική ομιλία, στις 5 Δεκεμβρίου 1996, που πυροδότησε μια μικρή τρέλα στην αγορά. Συζητώντας τις προκλήσεις που θέτει η χάραξη της νομισματικής πολιτικής, είπε:

«Πώς γνωρίζουμε πότε η παράλογη ευφορία έχει αυξήσει αδικαιολόγητα τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες στη συνέχεια υπόκεινται σε απροσδόκητες και παρατεταμένες συστολές, όπως έχουν συμβεί στην Ιαπωνία την τελευταία δεκαετία; … Δεν πρέπει να υποτιμούμε ή να εφησυχάζουμε για την πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων των αγορών περιουσιακών στοιχείων και της οικονομίας», είπε μεταξύ άλλων.

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Ποιος ήταν ο Άλαν Γκρίνσπαν

Ο Γκρίνσπαν γεννήθηκε από Εβραίους γονείς στις 6 Μαρτίου 1926, στο Ουάσινγκτον Χάιτς της Νέας Υόρκης. Ο πατέρας του ήταν χρηματιστής και οικονομικός αναλυτής. Ως αγόρι, μεγαλώνοντας τη δεκαετία του 1930 κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, ο μελλοντικός πρόεδρος της Fed λάμβανε ένα μικρό χαρτζηλίκι.

«Είκοσι πέντε σεντς, θα σας πω, αγόραζαν πολύ περισσότερα τότε από ό,τι σήμερα», είπε ο Γκρίνσπαν σε ένα κοινό το 2003.

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Ο Γκρίνσπαν έπαιζε κλαρινέτο και σαξόφωνο και φοίτησε για λίγο στη Σχολή Τζούλιαρντ. Έπαιξε στην τζαζ μπάντα του Γούντι Χέρμαν (όπως και ένας άλλος μελλοντικός αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο Λέοναρντ Γκάρμεντ), πριν εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αποκτώντας πτυχίο και μεταπτυχιακό στα οικονομικά μέχρι το 1950. Τελικά έλαβε το διδακτορικό του. το 1977 — σε ηλικία 51 ετών.

Μεταξύ των δασκάλων και μέντορών του ήταν ο μελλοντικός πρόεδρος της Fed, Άρθουρ Μπερνς, και η υπέρμαχος της ελεύθερης αγοράς, Άιν Ραντ, στην οποία ο Γκρίνσπαν συστήθηκε από την πρώτη του σύζυγο, την καλλιτέχνιδα Τζόαν Μίτσελ.

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Η πρώτη του δουλειά ως οικονομολόγος δεν πλήρωνε πολύ περισσότερο από το επίδομα παιδικής ηλικίας: Έπαιρνε 45 δολάρια την εβδομάδα.

Η πρώτη από τις πέντε θητείες του στην Fed ξεκίνησε λίγο πριν από την οικονομική κρίση του 1987. Η Γερουσία επιβεβαίωσε τον διορισμό του για να διαδεχθεί τον Πολ Βόλκερ στις 11 Αυγούστου.

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Ο πρώτος γάμος του Γκρίνσπαν κατέληξε σε διαζύγιο μετά από λιγότερο από ένα χρόνο. Το 1997, παντρεύτηκε τη δημοσιογράφο του NBC Άντρεα Μίτσελ, επίσης κάτοικο της Ουάσινγκτον και επίσης λάτρη της κλασικής μουσικής, 20 χρόνια νεότερή του.

Στα απομνημονεύματά του του 2007, επαίνεσε τους προέδρους Φορντ και Κλίντον, αλλά επέκρινε σκληρά τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους επειδή δεν συγκρατούσε τις δαπάνες.