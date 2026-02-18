Τάισον Γουόρντ: Έκλεισε τα social media του ο φόργουορντ του Ολυμπιακού
Θα είναι ανενεργός τις επόμενες 40 ημέρες
Σε μία κίνηση που πραγματοποιεί κάθε χρόνο προχώρησε ο Τάισον Γουόρντ, απενεργοποιώντας τα social media του για τις επόμενες 40 ημέρες.
Ο λόγος που ο φόργουορντ του Ολυμπιακού προχώρησε σε μία τέτοια κίνηση δεν εκπέμπει ανησυχία, καθώς είναι λόγω της καθολικής του πίστης και της νηστείας.
Από τις 18 Φεβρουαρίου μέχρι και της 2 Απριλίου θα νηστέψει και από τα social, όπως ανέφερε ο ίδιος σε στόρι του στο Instagram. Ο ίδιος μάλιστα καθησύχασε όσους νόμιζαν ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό λέγοντάς τους ότι το κάνει κάθε χρόνο και όλα είναι καλά.
Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη, με τον Ολυμπιακό να περνάει το εμπόδιο της ΑΕΚ στο Final 8 και να περιμένει το Μαρούσι στα ημιτελικά.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις