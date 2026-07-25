Άλκμααρ – Ολυμπιακός 3-2: Προηγήθηκε με 2-0, αλλά λύγισε στο τελευταίο φιλικό

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Άλκμααρ στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, παρότι βρέθηκε να προηγείται με δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και πήραν σημαντικό προβάδισμα χάρη στα τέρματα των Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Νταβίντ Κάρμο, δείχνοντας καλό πρόσωπο στο πρώτο μέρος.

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Στην επανάληψη, ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Η Άλκμααρ ανέβασε την απόδοσή της και κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή, με τον Μεξ Μέρντινκ να σκοράρει δύο φορές και τον Πατάτι να βρίσκει επίσης δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 υπέρ των Ολλανδών.

Για τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι αποτέλεσε ένα ακόμη δυνατό τεστ ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα από την εικόνα της ομάδας, τόσο στο πολύ καλό πρώτο ημίχρονο όσο και στην αντίδραση της Άλκμααρ μετά την ανάπαυλα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης σημειώθηκε ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, χωρίς όμως το περιστατικό να επισκιάσει το αγωνιστικό κομμάτι του φιλικού.

Το βλέμμα του Ολυμπιακού πλέον στη Ναϊμέγκεν

Με την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων, η προσοχή του Ολυμπιακού στρέφεται πλέον στην πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση της νέας σεζόν, απέναντι στη Ναϊμέγκεν, εκεί όπου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα επιδιώξει να κάνει το πρώτο βήμα για μια δυναμική εκκίνηση στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.