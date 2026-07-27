Στέφαν Ορτέγκα: Έρχεται Ελλάδα και υπογράφει το νέο… “νο1” του Ολυμπιακού

Ο Στέφαν Ορτέγκα θα αποτελέσει τον νέο βασικό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη.

Μετά την αποχώρηση του Κωνσταντή Τζολάκη για τη Χαλ, ο Ολυμπιακός κινήθηκε άμεσα για να κλείσει τον βασικό τερματοφύλακα της νέας σεζόν και κατέληξε στην περίπτωση του Στέφαν Ορτέγκα

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Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας ανήκε την τελευταία τριετία στη Μάντσεστερ Σίτι, “μετρώντας” 51 συμμετοχές με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, ενώ το περασμένο εξάμηνο αγωνίστηκε ως δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ολυμπιακός τον περιμένει πια στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.