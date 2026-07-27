Αντρέ Λουίζ – Ολυμπιακός: Τα 20 εκατ. ευρώ θα αγγίξει η μεταγραφή του Βραζιλιάνου στην Κάνσας Σίτι
Στα 16 εκατ. ευρώ συν μπόνους κλείνει η μεταγραφή
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό θα αποτελέσει σύντομα ο Αντρέ Λουίζ με τους Πειραιώτες να βάζουν στα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.
Όπως μεταδίδουν Βραζιλιάνικα μέσα, οι “ερυθρόλευκοι” συμφώνησαν με την Κάνσας Σίτι στο MLS, έναντι του ποσού των 16 εκατομμύρια ευρώ με ένα μπόνους ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ με τον Αντρε Λουίζ να γίνεται μία από τις ακριβότερες μετεγγραφές στην ιστορία του MLS.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Κάνσας Σίτι. Στη Βραζιλία στέκονται στο ότι οι διαπραγματεύσεις των 2 πλευρών κράτησαν για ένα διάστημα 2 μηνών.
πηγή στην Google
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