Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντρέ Λουίζ – Ολυμπιακός: Τα 20 εκατ. ευρώ θα αγγίξει η μεταγραφή του Βραζιλιάνου στην Κάνσας Σίτι

Στα 16 εκατ. ευρώ συν μπόνους κλείνει η μεταγραφή

Αντρέ Λουίζ – Ολυμπιακός: Τα 20 εκατ. ευρώ θα αγγίξει η μεταγραφή του Βραζιλιάνου στην Κάνσας Σίτι
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό θα αποτελέσει σύντομα ο Αντρέ Λουίζ με τους Πειραιώτες να βάζουν στα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.

Όπως μεταδίδουν Βραζιλιάνικα μέσα, οι “ερυθρόλευκοι” συμφώνησαν  με την Κάνσας Σίτι στο MLS, έναντι του ποσού των 16 εκατομμύρια ευρώ με ένα μπόνους ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ με τον Αντρε Λουίζ να γίνεται μία από τις ακριβότερες μετεγγραφές στην ιστορία του MLS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Κάνσας Σίτι. Στη Βραζιλία στέκονται στο ότι οι διαπραγματεύσεις των 2 πλευρών κράτησαν για ένα διάστημα 2 μηνών.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΕΚ: Νίκη 3-2 επί της Τσβόλε με πρωταγωνιστή Βάργκα – «Περιμένω δύο παίκτες», δήλωσε ο Νίκολιτς
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Νίκη 3-2 επί της Τσβόλε με πρωταγωνιστή Βάργκα – «Περιμένω δύο παίκτες», δήλωσε ο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ έκλεισε με νίκη το φιλικό απέναντι στην Τσβόλε, επικρατώντας με 3-2 στην Ολλανδία. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και χάρισε την ανατροπή στην Ένωση.

Τεντόγλου: Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα (βίντεο)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα (βίντεο)

Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο, καθώς ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα στα 8,66 μέτρα, επίδοση που κρατούσε ο Λούης Τσάτουμας από το 2007.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ