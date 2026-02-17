Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67: Εύκολα στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας οι «ερυθρόλευκοι» – «Πονοκέφαλος» με Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 81-67 της ΑΕΚ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ γυναικών στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Οι Πειραιώτες επέβαλαν από την αρχή του αγώνα τον ρυθμό τους και έφτασαν σε μια εύκολη νίκη και πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι με φόντο την είσοδο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ωστόσο, ο τεχνικός της ομάδας Γιώργος Μπαρτζώκας πονοκεφαλιάζει με τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ένιωσε ενόχληση στο δεξί γόνατο στο τρίτο δεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ την Τετάρτη (18/02) το πρωί ο Αμερικανός σέντερ θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Τα δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67