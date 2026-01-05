Ταϊρίκ Τζόουνς: Αυτή είναι η ώρα άφιξης του Αμερικάνου στην Αθήνα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας 5/1 από τον Ολυμπιακό και εντός της ημέρας αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα από το Βελιγράδι.

Ο 28χρονός αποτελει μια ηχηρή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό ο οποίος λύνει ουσιαστικά το «πρόβλημα» στην θέση των ψηλών και δίνει σημαντικες λύσεις στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Παρτιζάν έκανε την δύσκολη την ζωή των ερυθρόλευκων με πολλές διαπραγματεύσεις και προσθέτοντας την Μακάμπι και την Ντουμπάι στην εξίσωση, όμως το τέλος ήταν αίσιο.

Στην φετινή Euroleague με την φανέλα της Παρτιζάν είχε 10.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε μέσο όρο 23 λεπτών συμμετοχής.

Η άφιξή του στο «Ελ.Βενιζέλος» αναμένεται στις 15:05 σε απευθείας πτήση από το Βελιγράδι.