Μανού: Το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ για τον χαμό του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή – Συντετριμμένος ο Εντίνιο

Σε σοκ βρίσκεται ο ποδοσφαιρικός κόσμος μετά τον θάνατο του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Μανού σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών, με την Ένωση να εκφράζει δημόσια τη θλίψη της. Ο Πορτογάλος είχε αγωνιστεί στην Ένωση την σεζόν 2007-08. Η ΠΑΕ ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του Μανού με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στους οικείους του.

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«Η Οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και αποχαιρετά τον Emanuel Jesus Bonfim Evaristo (Manu), έναν νέο άνθρωπο που έφυγε αδόκητα.

Ο Μανού φόρεσε για ένα διάστημα την φανέλα της ομάδας μας πριν από 19 χρόνια. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους…».

Σε σοκ ο Εντίνιο: “Έχασα ένα αδελφό”

Ο επίσης πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Εντίνιο αποκάλυψε πως όταν έφτασε στην Ένωση, είχε ουσιαστικά αποκτηθεί για να καλύψει τη θέση του Μανού. Εκείνος, όμως, αντί να τον αντιμετωπίσει ανταγωνιστικά, τον αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.

«Χθες έχασα κάτι περισσότερο από έναν φίλο. Έχασα έναν αδερφό», έγραψε σε συγκινητική του ανάρτηση του, τονίζοντας πως η μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος δεν είναι οι τίτλοι ή τα τρόπαια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έκανε τους άλλους να αισθάνονται.

«Η ζωή δεν είναι ο προορισμός, αλλά το ταξίδι», ανέφερε μεταξύ άλλων, καλώντας όλους να δείχνουν την αγάπη τους σήμερα και όχι αύριο, γιατί κάποια στιγμή έρχεται η τελευταία αγκαλιά χωρίς να το γνωρίζουμε.