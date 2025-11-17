Συγκλονιστικός Λουίς Σουάρεζ: «Καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες»

Με συγκίνηση μίλησε στην Sport ο Λουίς Σουάρεζ για την παιδική του ηλικία και το πόσο πάλεψε για να βοηθήσει την οικογένειά του, μέσα από πολλαπλές θυσίες που «έχτισαν» την προσωικότητα του.

Σε μία μακροσκελή συνέντευξη αρκετών θεμάτων ο 38χρόνος επιθετικός της Ίντερ ΜαΪάμι μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, την επαγγελματική πορεία του ως ποδοσφαιριστής, την σχέση του με τον Λιονέλ Μέσι καθώς και τα χρόνια που πέρασε στην Μπαρτσελόνα.

🔴 ENTREVISTA SPORT | @LuisSuarez9: "¿Cuando era chico? He llegado a cuidar coches para llevar dinero a mi casa" pic.twitter.com/Jp7TOl8Kvy— Diario SPORT (@sport) November 16, 2025

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ουρουγουανος:

«Από μικρός έπρεπε να παλεύω για να έχουμε να φάμε εγώ και η οικογένειά μου. Ήμασταν έξι αδέρφια. Η μητέρα μου δούλευε μόνη της σε εμπορικό κέντρο, καθάριζε τουαλέτες. Εγώ, 9-10 χρονών, μάζευα τα χρήματα που έβγαζε για να αγοράσω τρόφιμα. Έπλενα αυτοκίνητα, μάζευα κάρτες τηλεφώνου για να τις πουλήσω. Χρειάστηκε να εφεύρω τρόπους για να ζήσουμε. Δεν το μετανιώνω. Εκεί χτίστηκε ο χαρακτήρας μου»

«Αν κάτι με χαρακτηρίζει, είναι η ανταρσία. Πάντα πάλευα με τις κριτικές. Στα 18 μου, στο Νασιονάλ, με κατηγορούσαν για τα χαμένα γκολ. Στην Ολλανδία με θεωρούσαν χοντρό. Στη Λίβερπουλ αντιμετώπισα επιθέσεις για την απειθαρχία μου, και στην Μπαρτσελόνα πέρασα δύσκολες περιόδους. Κάθε στάδιο της καριέρας μου είχε τις δικές του προκλήσεις, αλλά οι κριτικές δεν με ρίχνουν με κάνουν πιο δυνατό».

Για τον Μέσι δήλωσε: «Με τα χρόνια μάθαμε ο ένας τον άλλον καλύτερα, μέσα κι έξω από το γήπεδο. Γελάμε καμιά φορά γιατί συνειδητοποιούμε πως ζούμε αυτό που είχαμε ονειρευτεί στην Μπαρτσελόνα: να απολαύσουμε μαζί το τελευταίο κομμάτι της καριέρας μας. Είναι αιώνιος. Αυτό που κάνει στο γήπεδο δεν υπάρχει», ενώ για την Μπαρτσελόνα που ήταν βασικός της επιθετικός την σεζόν 2014-17 είπε:«Στην Μπαρτσελόνα πρέπει να αποδίδεις από 7 έως 10 σε κάθε παιχνίδι. Αν πέσεις λίγο, αμέσως αρχίζουν οι αμφιβολίες. Δεν είναι δύσκολο να φτάσεις στην ομάδατο δύσκολο είναι να παραμείνεις εκεί για πολλά χρόνια».