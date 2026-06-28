Ιορδανία – Αργεντινή 1-3: Μαγικός Μέσι και η “αλμπισελέστε” αήττητη στους “32” του Μουντιάλ

Με ένα σχετικά το άνετο 1-3 επί της Ιορδανίας έκλεισε το πρωί της Κυριακής (28/6) η παρουσία της Αργεντινής στους ομίλους του Μουντιάλ 2026 με τον Λίονελ Μέσι να δίνει ακόμη ένα σόου και να φτάνει τα 6 γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Αργεντινή ευτύχησε να προηγηθεί στο 19ο λεπτό με τον Μέσι στον πάγκο. Ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο φρόντισε όμως να ακολουθήσει τα χνάρια του, ανοίγοντας το σκορ για την «αλμπισελέστε».

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Μετά από φάση διαρκείας, στην οποία προηγήθηκε δοκάρι του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Σενέσι δέχθηκε κλωτσιά στο κεφάλι μέσα στην περιοχή.

Παρότι αρχικά ο διαιτητής δεν έδειξε τίποτε, μετά από παρέμβαση του VAR οι παγκόσμιο πρωταθλητές κέρδισαν πέναλτι.

Ο Λαουτάρο ανέλαβε την εκτέλεση, πετυχαίνοντας το 2-0. Λίγο πριν περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Μέσι, ο Χαντάντ γύρισε στον νεοεισελθόντα Αλ Τάμαρι, ο οποίος έστειλε με προβολή την μπάλα στα δίχτυα της Αργεντινής, μειώνοντας σε 1-2.

Ο Αργεντινός μάγος χρειάστηκε 20 λεπτά από τη στιγμή που μπήκε ως αλλαγή για να σκοράρει για την «αλμπισελέστε» και να φτάσει τα έξι γκολ στη φετινή διοργάνωση.

Στο 80′ ο θρύλικό “κοντός” του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σκόραρε με συρτή εκτέλεση φάουλ για το 3-1 κι έφτασε τα 19 γκολ σε Μουντιάλ.

Ιορδανία (Τζαμάλ Σελάμι): Αμπουλάιλα, Νασίμπ, Αλ Αράμπ, Αμπού Νταχάμπ (90′ Ομπαίντ), Χαντάντ, Αλ Ρασντάν (76′ Γιαμούς), Αλ Ραγουαμπντέ, Αμπού Ταχά, Φακουρί (46′ Αλ Μάρντι), Ολβάν (90′ Σάραρ), Αζαϊζέχ (46′ Αλ Τάμαρι)

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Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Οταμέντι, Σενέσι, Ταλιαφίκο, Εζεκιέλ Παλάσιος, Παρέδες, Λο Σέλσο (60′ Αλμάδα), Σιμεόνε (71′ Μπάρκο), Παζ (61′ Μακ Άλιστερ), Άλβαρες (82′ Λόπες), Λα. Μαρτίνες (60′ Μέσι)