Μουντιάλ 2026: O Αργεντίνος σπίκερ τρελάθηκε με το γκολ ισοφάρισης του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Χτυπούσε το τραπέζι και έβριζε (βίντεο)

Viral έγινε η αντίδραση του Πάμπλο Γκιράλτ, ενός από τους πιο γνωστούς αθλητικούς σπίκερ της Αργεντινής, μετά το γκολ της ισοφάρισης του Λιονέλ Μέσι απέναντι στην Αίγυπτο για τους «16» του Μουντιάλ

Ο 52χρονος εκφωνητής -που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από τη συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022- έγινε ξανά viral με τον τρόπο που έζησε το γκολ του Μέσι για το 2-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γκιράλτ ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς χτυπώντας το τραπέζι, μεταφέροντας στους τηλεθεατές την αγωνία και τη χαρά εκατομμυρίων Αργεντινών. Μάλιστα κάποια στιγμή η ένταση τον έκανε να ξεχάσει ότι βρίσκεται στον αέρα με αποτέλεσμα να του ξεφύγουν μερικά… γαλλικά.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της διοργάνωσης. Η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο, όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια. Το γκολ του Λιονέλ Μέσι για το 2-2 έδωσε νέα ώθηση στην «αλμπισελέστε», η οποία ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή με το νικητήριο 3-2.

Argentine announcer Pablo Giralt's call of Enzo Fernandez' winner against Egypt must be seen — and heard — to be believed 🩵🤍 pic.twitter.com/WPse6UHOWC— Men in Blazers (@MenInBlazers) July 8, 2026

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί εξίσου εκρηκτική ήταν και η περιγραφή του στο νικητήριο γκολ του Έντσο Φερνάντες. Ο Πάμπλο Γκιράλτ ξέσπασε εκ νέου σε έξαλλους πανηγυρισμούς τη στιγμή που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.