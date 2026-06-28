Μουντιάλ 2026: Ο πίνακας των σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο – Τα απίθανα ρεκόρ του Μέσι

Ο Λίονελ Μέσι έχει σπάσει τα κοντέρ στο Μουντιάλ 2026 γράφοντας ήδη από την φάση των ομίλων 6 τέρματα στην αήττητη πορεία της Αργεντινής.

Η μάχη για το βραβείο του πρώτου σκόρερ συνεχίζεται με τον Αργεντινό θρύλο να είναι το πρώτο φαβορί λόγω και του γεγονότος ότι στην φάση των “32” η “αλμπισελέστε” θα αντιμετωπίσει το θεωρητικά πιο αδύναμο Πράσινο Ακρωτήρι. Μπορεί ο Μέσι να είναι δύο γκολ μπροστά από τους διώκτες του, όμως η μάχη αναμένεται να κρατήσει μέχρι τέλους, καθώς οι Χάαλαντ, Εμπαπέ, Βινίσιους και Ντεμπελέ (4 γκολ) αποτελούν ποδοσφαιριστές που αναμένεται επίσης να φτάσουν μακριά στην διοργάνωση.

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Η λίστα των σκόρερ του Μουντιάλ 2026:

Λιονέλ Μέσι 6 γκολ

Έρλινγκ Χάαλαντ 4 γκολ

Ουσμάν Ντεμπελέ 4 γκολ

Κιλιάν Εμπαπέ 4 γκολ

Βινίσιους Τζούνιορ 4 γκολ

Μπρόμπεϊ 3 γκολ

Τζόναθαν Ντέιβιντ 3 γκολ

Χάρι Κέιν 3 γκολ

Ελάιτζα Τζαστ 3 γκολ

Γιόχαν Μανζάμπι 3 γκολ

Τα Μουντιάλ του Μέσι

Στο ματς με την Ιορδανία (1-3), ο Λίονελ Σκαλόνι πέρασε τον Μέσι και ο Αργεντίνος GOAT το έκανε ξανά με απευθείας εκτέλεση φάουλ για να φτάσει τα 7 σερί ματς που σκοράρει σε Μουντιάλ κάτι που αποτελεί νέο ρεκόρ για Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μέσι είχε σκοράρει και στα τέσσερα νοκ άουτ παιχνίδια της Αργεντινής το 2022, όπου κατέκτησε τη διοργάνωση. Στο φετινό Μουντιάλ έκανε χατ τρικ στην πρεμιέρα με την Αλγερία, έβαλε 2 στους Αυστριακούς και 1 στο τελευταίο ματς του ομίλου με την Ιορδανία.

Να τονίσουμε πως ο “κοντός” έχει σκοράρει 13 από τα 19 γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο στις τελευταίες διοργανώσεις έχοντας μόλις 6 μέχρι το 2018.

Ο Αργεντινός έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει 6 γκολ σε όμιλο Μουντιάλ μετά το 1994, ενώ έφτασε και τις 19 νίκες στην ιστορία της διοργάνωσης, κάτι που κανείς άλλος δεν έχει πετύχει επίσης.