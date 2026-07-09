Κηδεία Βάγιας Νέστορα: “Καμία ανοχή στην βία και την τρομοκρατία” – Οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη

Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την τρομοκρατία έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

«Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα, ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μία ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους».

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Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στην Κοζάνη.