Βενεζουέλα: Πρώην αθλήτρια της ΑΣΠ Κορίνθου και η οικογένεια της έχασαν την ζωή τους στους φονικούς σεισμούς – Η σπαρακτική ανακοίνωση της ομάδας

Συγκλονισμένος είναι ο χώρος του βόλεϊ και η αθλητική κοινότητα της Κορίνθου μετά την είδηση του θανάτου της πρώην αθλήτριας του ΑΣΠ Κορίνθου Μαριάνχελ Πέρες στους φονικούς σεισμούς που χτύπησαν την Βενεζουέλα.

Η Βενεζουελανή βολεϊμπολίστρια έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύζυγό της, Βίλνερ Ρίβας, και τον μικρό τους γιο, Θέο, έπειτα από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Η οικογένεια αγνοούνταν για έντεκα ημέρες, ενώ οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονταν με αμείωτη ένταση. Την τραγική επιβεβαίωση του θανάτου τους ανακοίνωσε η ομάδα του 31χρονου Βίλνερ Ρίβας, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο του αθλητισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πέρες φόρεσε τη φανέλα της Κορίνθου τη σεζόν 2017-18 και με ανακοίνωσή της, η ομάδα εξέφρασε τη θλίψη της για την ανείπωτη τραγωδία.

Η ανακοίνωση του ΑΣΠ Κορίνθου:

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της Mariangel Perez,του συζύγου τηςWillner Rivas, και του γιου τους Theo Rivas, μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Η Mariangel υπήρξε παίκτρια της ομάδας μας την περίοδο 2017-2018 στην Volleyleague

Μια εξαιρετική παίκτρια και άνθρωπος! Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την τραγική αυτή είδηση!

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια τους,,,

Ας αναπαυθούν εν ειρήνη.

R.I.P. Mariangel ,Willner ,Theo»