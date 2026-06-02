Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου στα Ιωάννινα (Εικόνες)

Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, φίλοι, συγγενείς, πρώην συμπαίκτες, αθλητικοί παράγοντες και πλήθος κόσμου, αποχαιρέτισαν σήμερα στις 5 το απόγευμα, στον ‘Αγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα, τον 34χρονο παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή, Μάριο Οικονόμου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τροχαίο δυστύχημα πριν 10 ημέρες. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI

Ο 34χρονος που ήταν πατέρας ανήλικου παιδιού, είχε τραυματιστεί το μεσημέρι του Σαββάτου της 23ης Μαΐου, όταν η μηχανή που οδηγούσε, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 63χρονος, που σύμφωνα με μαρτυρίες επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο δρόμο. Ο άτυχος Μάριος είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έδωσε σκληρή, αλλά άνιση τελικά μάχη για να κρατηθεί στην ζωή, στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI

Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο σύλλογος, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη συντριβή του και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Μάριου, με την υπόσχεση ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI

Ανακοινώσεις για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, εξέδωσαν η ΟΥΕΦΑ, η ΕΠΟ, ο ΠΣΑΠΠ, πολλές ΠΑΕ, μεταξύ των οποίων: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Κοπεγχάγη, Κάλιαρι, Σαμπντόρια, Λεβαδειακός, Νίκη Βόλου, Πανθρακικός, Καλαμάτα, Παναιτωλικός. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI

Ως ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του, η επιτροπή διοίκησης του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων, αποφάσισε για την εβδομάδα που διανύουμε, οι σημαίες που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ να παραμείνουν μεσίστιες.