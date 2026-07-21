Ιωάννινα: Πυροσβέστες απεγκλώβισαν γατάκι από φρεάτιο – Δείτε το συγκινητικό βίντεο
Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής
Ένα πολύ όμορφο αλλά και συγκινητικό περιστατικό σημειώθηκε στα Ιωάννινα όταν διαπιστώθηκε ότι γατάκι είχε εγκλωβιστεί σε φρεάτιοα ομβρίων.
Σε βίντεο που έφερε στην δημοσιότητα το epirusgate.gr και αρχικά δημοσιοποίησε ο αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών, Πέτρος Παλάσχας. Το γατάκι είχε σφηνώσει μέσα σε σωλήνα και δεν ήταν δυνατό να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια, ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων.
Πλήρωμα της Πυροσβεστικής έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και, έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια, κατάφερε να βγάλει το μικρό ζώο από τον σωλήνα.
πηγή στην Google
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