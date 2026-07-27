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Εθνική πόλο: Γλέντι μέχρι πρωίας σε ταβέρνα μετά το ιστορικό χρυσό στο World Cup – Δείτε βίντεο

Οι διεθνείς γιόρτασαν την τεράστια επιτυχία τους

Εθνική πόλο: Γλέντι μέχρι πρωίας σε ταβέρνα μετά το ιστορικό χρυσό στο World Cup – Δείτε βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Η εθνική πόλο ανδρών χάρισε στην Ελλάδα ακόμη μία τεράστια επιτυχία και τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου το γιόρτασαν με την ψυχή τους.

Μετά την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου της ιστορίας της σε World Cup οι διεθνείς γιόρτασαν την επιτυχία τους σε ταβέρνα με το γλέντι να κρατάει μέχρι το πρωί.

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Λίγες ώρες μετά την απονομή και τις συγκινητικές στιγμές με τον εθνικό ύμνο, οι διεθνείς άφησαν για λίγο στην άκρη τα σκουφάκια και τα μετάλλιά τους και γιόρτασαν όπως τους άξιζε.

Οι χρυσοί παγκόσμιοι πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν σε ταβέρνα, όπου το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τραγούδια, χορούς και χαμόγελα για τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών.

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