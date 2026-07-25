Φωτιά στους Λογγάδες Ιωαννίνων – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στους Λογγάδες Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ κοντά στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 18:00 του Σαββάτου (25/7) σε δασική έκταση στους Λογγάδες Ιωαννίνων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει 1 ελικόπτερο.
Διάσπαρτες κατοικίες κοντά στη φωτιά
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πλησίον της εστίας της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που έχει θέσει τις Αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.
Για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
πηγή στην Google
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