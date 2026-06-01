Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ανείπωτη θλίψη για το ελληνικό ποδόσφαιρο στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, της Μπολόνια αλλά και της Εθνικής ομάδας έφυγε από την ζωή εννιά μέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει, καθώς υπέστη ισχαιμική βλάβη στον εγκέφαλο που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».

Το χρονικό

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το προηγούμενο Σάββατο (23/05), όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μακρυγιάννη, ακριβώς έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη στιγμή της πρόσκρουσης ο αναβάτης δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο «Χατζηκώστα», κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης, όπου και παραμένει έκτοτε.

Μια σπουδαία καριέρα στα γήπεδα

Ο Μάριος Οικονόμου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 2024, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής και την πρώτη ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα, προτού κάνει το μεγάλο άλμα για το ιταλικό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε με τα χρώματα των Κάλιαρι, Μπολόνια και Σπαλ.

Το 2018 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, στην οποία αγωνίστηκε για μια διετία. Στη συνέχεια της καριέρας του φόρεσε τη φανέλα της δανέζικης Κοπεγχάγης και της ιταλικής Σαμπντόρια, προτού κρεμάσει τα παπούτσια του ως παίκτης του Παναιτωλικού.

Παράλληλα, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός είχε τιμηθεί και με το εθνόσημο, μετρώντας 6 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα Ανδρών.