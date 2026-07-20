Τραγωδία στην Κόνιτσα: 80χρονος καρφώθηκε σε φράχτη και έχασε την ζωή του

Μοιραία στάθηκε η ενασχόληση με τον κήπο για έναν 80χρονο στο χωριό Πουρνιά της Κόνιτσας, καθώς έχασε την ισορροπία του και καρφώθηκε σε κάγκελα περίφραξης. Ειδικότερα, ο ηλικιωμένος, ο οποίος έκανε δουλειές στον κήπο του, έπεσε πάνω σε ξύλινα κάγκελα, τα οποία έσπασαν, βρέθηκε στο κενό και καρφώθηκε σε περίφραξη που βρίσκεται σε χαμηλότερο σημείο.

Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν κοντά στο σημείο, συγκλονισμένη ειδοποίησε την αστυνομία.

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Αυτήν την ώρα διεξάγεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του ηληκιωμένου, ο οποίος δεν έχει τις αισθήσεις του, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο 80χρονος άνδρας βρισκόταν στην αυλή της κατοικίας του όπου πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε ανύποπτη στιγμή, όταν το ξύλινο κιγκλίδωμα που βρισκόταν ο άνδρας κατέρρευσε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από υπερυψωμένο σημείο, καταλήγοντας πάνω στα αιχμηρά σιδερένια κάγκελα της περίφραξης.

Το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.