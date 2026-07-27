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Στη Λέρο και το Αγαθονήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης

Διήμερη επίσκεψη στη Λέρο και το Αγαθονήσι θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου, με επισκέψεις σε έργα υποδομής, δομές Υγείας και συναντήσεις με πολίτες.

Στη Λέρο και το Αγαθονήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης
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Διήμερη περιοδεία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα επισκεφθεί τη Λέρο και το Αγαθονήσι.

Το πρόγραμμα στη Λέρο

Το απόγευμα της Τρίτης, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εργασίες ανακαίνισης, το λιμάνι του νησιού, όπου πραγματοποιήθηκαν σημαντικά έργα αποκατάστασης, καθώς και το ξενοδοχείο «Λέρος», το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο.

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Στις 18:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα.

Επίσκεψη στο Αγαθονήσι

Το πρωί της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγαθονησίου και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού.

Στις 11:30, θα συναντηθεί με πολίτες στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Αγαθονησίου.

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