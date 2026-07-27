Επίθεση της Original στον Αγγελόπουλο: “Για εμάς έχεις τελειώσει”

Μέσω ανακοίνωσης επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλο οι οργανωμένοι οπαδοί της “Ένωσης” το πρωί της Δευτέρας (27/7).

Οι οργανωμένοι οπαδοί της «Ένωσης» γνωστοποίησαν την πρώτη επίσημη αντίδρασή τους, μετά τη συμφωνία Ολυμπιακού και ΑΕΚ και μέσω σκληρής ανακοίνωσης «επιτέθηκαν» στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλο.

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Η «original» αναφέρει ότι «ξεγράφει» τον Μάκη Αγγελόπουλο, τονίζοντας αναλυτικά πως «τελείωσε» και έκανε την δική του επιλογή, δίχως να λάβει υπόψιν του το «θέλω» των οπαδών της ΑΕΚ που ήταν ξεκάθαρη η πρόθεσή τους, να μην μοιράζονται το γήπεδο με τον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση

«Το τελευταίο διάστημα ακούγαμε ένα σενάριο που με τίποτα δεν θέλαμε να πιστέψουμε.

Δεν το πιστεύαμε γιατί ήταν εφιαλτικό.

Τόσο εφιαλτικό που ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα βρεθεί ο “εφιάλτης” που θα το πραγματοποιήσει. Να όμως που τελικά βρέθηκε.

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ΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

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Ο άνθρωπος που έκανε κυριολεκτικά συμφωνία με τον γαύρο.

Στα είπαμε και από κοντά. Δεν θέλουμε καμιά συμφωνία με αυτούς και να μην το προχωρήσεις. Μας έγραψες εκεί που δεν έπρεπε να μας γράψεις.

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ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ.

Έκανες την επιλογή σου για τα δικά σου συμφέροντα (και όχι της ΑΕΚ) και θεωρούσες ότι θα πέσουμε για ύπνο και όλα θα είναι καλά.

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Τώρα θα κάνουμε και εμείς τη δική μας επιλογή ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΕΚΤΖΗ».