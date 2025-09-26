Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Μούρινεν

Είχε κλέψει τις εντυπώσεις στο Eurobasket 2025

Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Μούρινεν
Πηγή: FIBA Basketball
DEBATER NEWSROOM

Παίκτης της Παρτιζάν Βελιγραδίου είναι και επίσημα ο Μίκα Μούρινεν, όπως ανακοίνωσε ο σερβικός σύλλογος την Παρασκευή 26/9.

Συγκεκριμένα, ο Φινλανδός που κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα με την παρουσία του στο EuroBasket 2025 πλέον θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Μούρινεν είχε 6.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ σε μόλις 11 λεπτά συμμετοχής στο EuroBasket 2025.

