Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Μούρινεν

Παίκτης της Παρτιζάν Βελιγραδίου είναι και επίσημα ο Μίκα Μούρινεν, όπως ανακοίνωσε ο σερβικός σύλλογος την Παρασκευή 26/9.

Συγκεκριμένα, ο Φινλανδός που κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα με την παρουσία του στο EuroBasket 2025 πλέον θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Welcome to black side of white city!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/sX5hwhp8pE— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 26, 2025

Ο Μούρινεν είχε 6.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ σε μόλις 11 λεπτά συμμετοχής στο EuroBasket 2025.