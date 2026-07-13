Στιγμές ευτυχίας για την Μπάγια Αντωνοπούλου: Γέννησε ένα αγοράκι

Γονείς έγιναν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης, καθώς η γνωστή δημοσιογράφος γέννησε το πρώτο της παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του HerNews (ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η δημοσιογράφος), η Μπάγια Αντωνοπούλου έφερε στον κόσμο τον γιο της νωρίς το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου 2026, στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, με το νεογέννητο να γεννιέται 3.600 γραμμαρίων, χαρίζοντας στιγμές ανείπωτης χαράς στους γονείς του.

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Τον τοκετό ανέλαβε ο διακεκριμένος μαιευτήρας – γυναικολόγος Στέλιος Παπαδόπουλος, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της Μπάγιας Αντωνοπούλου καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και στη σημαντικότερη στιγμή της ζωής της, φέρνοντας με ασφάλεια στον κόσμο τον μικρό τους πρίγκιπα.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 4 χρόνια, ενώ παντρεύτηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2026. Την ίδια μέρα μάλιστα αποκάλυψε στους καλεσμένους του ότι το μωρό που περιμένει είναι αγοράκι, το οποίο έχουν γνωστοποιήσει ότι θα ονομάσουν Γιώργο – Μάριο.