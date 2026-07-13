Στιγμές τρόμου για 14χρονη στο Μαρούσι – Νεαρός προσπάθησε να τη βιάσει

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής στο Μαρούσι ένας αλλοδαπός, ηλικίας περίπου 19 ετών, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να βιάσει 14χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν γύρω γύρω πριν από τις 22:30 το βράδυ της Κυριακής 12/7, όταν ο αλλοδαπός κατάφερε να εγκλωβίσει την ανήλικη, προσπαθώντας να ασελγήσει σε βάρος της.

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Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, έβγαλε τα ρούχα του, με το τρομαγμένο κορίτσι να αντιστέκεται, να αρχίζει να φωνάζει και τελικά να διαφεύγει τρέχοντας, προτού ο άνδρας κάνει πράξη τις αρρωστημένες ορέξεις του.

Η 14χρονη, σε κατάσταση σοκ, εντόπισεαστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, στους οποίους κατήγγειλε την απόπειρα βιασμού της.

Άμεσα, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και ύστερα από πεζή καταδίωξη ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ τον οδήγησαν στο ΤΔΕΕ Αμαρουσίου, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού.