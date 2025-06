Λίγο μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, η Μπράιτον έκανε γνωστό το deal με τον Μπάμπη Κωστούλα.

Ο 18χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με την αγγλική ομάδα και ετοιμάζεται για να γράψει τη δική του πορεία στην Premier League.

We are delighted to confirm that Charalampos Kostoulas will join the club on 1 July for an undisclosed fee! 🤝