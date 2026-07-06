Και επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς

Την απόκτηση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς ανακοίνωσε και επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας 6/7 ο Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πειραιώτες και πλέον είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη, με καταγωγή από τη Βοσνία, αγωνιζόταν στη νορβηγική Sandefjord, με την οποία έκανε 39 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Lecce και τη Lecco στην Ιταλία, αλλά και από τις Täby FK και Sandvikens IF στη Σουηδία.

Καλωσορίζουμε τον Ζινεντίν στην οικογένεια του Θρύλου!