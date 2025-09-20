Σενγκούν: Τι λέει ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου που πήγε ο Τούρκος σταρ στην Μαρμαρίδα – “Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου”

Ο Άλπερεν Σενγκούν που ήρθε στην ελληνική επικαιρότητα μετά την μίνι κόντρα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απολαμβάνει τις διακοπές του πριν επιστρέψει στο Χιούστον για την νέα σεζόν του NBA.

Ο Τούρκος διεθνής βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε ελληνικό εστιατόριο στην Μαρμαρίδα και πήρε μία γεύση από το πως διασκεδάζουν οι Έλληνες. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου “Μάνος” μίλησε για τον τρόπο που έπεισε τον Σενγκούν να σπάσει πιάτα και το περιστατικό με το σπάσιμο ενός πιάτο στο κεφάλι του Τούρκου σέντερ.

Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να διασκεδάσει. Όταν είδα το όνομα στο ρεζερβέ και τον περίμενα, είπα ‘τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου, θα δεις πώς διασκεδάζουμε’» είπε ο Γιάννης Μάγκος, ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Μάνος» και συνέχισε: «Ήταν ταπεινός και με χαμηλό προφίλ με την οικογένειά του σε ήρεμη φάση. Τον έβαλα σε τραπέζι κοντά στην πίστα και όταν άρχισαν οι χοροί, τον άρπαξα… και έγινε η βάφτιση».

Για το περιστατικό με το σπάσιμο πιάτο στο κεφάλι του Σενγκούν, ο κ. Μάγκος είπε: «Το πήρε αστεία, δεν παρεξηγήθηκε. Όλη η οικογένεια γελούσε, έβγαλα φωτογραφία με τον πατέρα του. Ήταν συντηρητική οικογένεια, δεν έπιναν αλκοόλ, είναι από τον βόρειο Πόντο. Ήταν λίγο κουμπωμένοι στην αρχή, αλλά βρήκα τον τρόπο να τους ξεκλειδώσω».