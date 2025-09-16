Αλπερέν Σενγκούν: Λάθος η ανάρτηση μου μετά το παιχνίδι – Έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό

Λίγα λεπτά μετά τις αναρτήσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο σταρ της Τουρκίας Αλπερέν Σενγκούν έστειλε το δικό του μήνυμα.

Συγκεκριμένα, με story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σενγκούν στάθηκε στην ανάρτηση που είχε κάνει λίγο μετά τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ποστ μου μετά τον αγώνα με την Ελλάδα ήταν ένα λάθος επικοινωνίας. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση προσβολής» ανέφερε ο Σενγκούν.