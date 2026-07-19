Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (19/07): Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής για το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και οι τελικοί για Τσιτσιπά και Σάκκαρη
Πολλές επιλογές για τους τηλεθεατές
Πλούσιο είναι και την Κυριακή 19 Ιουλίου το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με πολλές επιλογές για τους τηλεθεατές.
Συγκεκριμένα, Ισπανία και Αργεντινή θα δώσουν τη δική τους μάχη για την κατάκτηση του τροπαίου του Μουντιάλ 2026, ενώ τελικούς δίνουν και οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη στα τουρνουά που συμμετέχουν.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
11:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS17 Kaariku 1
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Τσιτσιπάς-Κολινιόν Τελικός Γκστάαντ
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS18 Kaariku 2 Wolf Power Stage
16:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 2026 Μπάσταντ
17:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open
17:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάκκαρη- Κρεϊτσίκοβα WTA 250 2026 Athens Open
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντάλας Γουίνγκς – Λος Άντζελες Σπαρκς WNBA Regular Season 2026
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Αργεντινή Τελικός Μουντιάλ 2026
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