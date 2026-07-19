Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (19/07): Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής για το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και οι τελικοί για Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Πλούσιο είναι και την Κυριακή 19 Ιουλίου το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με πολλές επιλογές για τους τηλεθεατές.

Συγκεκριμένα, Ισπανία και Αργεντινή θα δώσουν τη δική τους μάχη για την κατάκτηση του τροπαίου του Μουντιάλ 2026, ενώ τελικούς δίνουν και οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη στα τουρνουά που συμμετέχουν.

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

11:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS17 Kaariku 1

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Τσιτσιπάς-Κολινιόν Τελικός Γκστάαντ

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS18 Kaariku 2 Wolf Power Stage

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 2026 Μπάσταντ

17:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open

17:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάκκαρη- Κρεϊτσίκοβα WTA 250 2026 Athens Open

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντάλας Γουίνγκς – Λος Άντζελες Σπαρκς WNBA Regular Season 2026

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Αργεντινή Τελικός Μουντιάλ 2026