Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 66χρονος που κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του
Όλα φαίνεται να συνέβησαν στο διαμέρισμα του θύματος
Στη σύλληψη ενός 66χρονου που κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του προχώρησαν οι Αρχές της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, ο 66χρονος το πρωί του Σαββάτου 19/7 μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου και ανέφερε ότι βίασε την 60χρονη σύντροφό του εντός του διαμερίσματος της.
Ο 66χρονος σύμφωνα με το voria.gr συνελήφθη μετά τη δήλωσή του ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την συναίνεση της την 60χρονη.
πηγή στην Google
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