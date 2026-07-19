Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 66χρονος που κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του

Στη σύλληψη ενός 66χρονου που κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του προχώρησαν οι Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 66χρονος το πρωί του Σαββάτου 19/7 μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου και ανέφερε ότι βίασε την 60χρονη σύντροφό του εντός του διαμερίσματος της.

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Ο 66χρονος σύμφωνα με το voria.gr συνελήφθη μετά τη δήλωσή του ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την συναίνεση της την 60χρονη.