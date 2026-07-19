Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 66χρονος που κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του

Όλα φαίνεται να συνέβησαν στο διαμέρισμα του θύματος

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 66χρονος που κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του
Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 66χρονου που κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του προχώρησαν οι Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 66χρονος το πρωί του Σαββάτου 19/7 μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου και ανέφερε ότι βίασε την 60χρονη σύντροφό του εντός του διαμερίσματος της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 66χρονος σύμφωνα με το voria.gr συνελήφθη μετά τη δήλωσή του ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την συναίνεση της την 60χρονη.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ