Μεσσηνία: Πώς δρούσε το κύκλωμα εμπρησμών και εκβιασμών – Έκαιγαν χωράφια αγροτών που δεν τους πλήρωναν

Ο τρόπος δράσης των μελών του κυκλώματος εμπρησμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, ο κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης που κατηγορούνται για εμπρησμούς, εκβιασμούς και απόπειρες εκβιασμών, καθώς και για φθορές και κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία είχαν τον δικό τους τρόπο δράσης και είχαν γίνει ο τρόμος των αγροτών στην ευρύτερη περιοχή.

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Οι τρεις άνδρες φαίνεται πως είχαν αναλάβει τη διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή, ζητώντας χρήματα από τους αγρότες προκειμένου να τους δίνουν νερό για τις καλλιέργειες τους. Όσοι δεν τους πλήρωναν τους εκβίαζαν είτε τους πυρπολούσαν χωράφια με ελιές και άλλες καλλιέργειες για να τους εκδικηθούν.

Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ μπήκε τέλος σε έναν εφιάλτη δυο χρόνων στη Μεσσηνία, όπου η σπείρα έκαιγε, ρήμαζε αλλά και εκβίαζε την ευρύτερη περιοχή.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι πρόκειται για εμπρησμούς από πρόθεση την διετία 2024-2025 και συγκεκριμένα για συνολικά επτά πυρκαγιές (3 δασικές και 4 αγροτικές) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, ενώ οι συλληφθέντες φέρεται να δρούσαν από κοινού.

Η έρευνα της ΔΑΕΕ, η οποία διήρκεσε περίπου δύο έτη και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, αφορούσε τη διερεύνηση πολλαπλών περιστατικών πυρκαγιών, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη χωρική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της προανάκρισης, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα.