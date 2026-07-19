Ισπανία – Αργεντινή: Τιτανομαχία με φόντο το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 – Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού

Τα ψέματα τελείωσαν. Ισπανία και Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής (19/7 – 22:00) θα δώσουν ότι έχουν και δεν έχουν προκειμένου να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου του Μουντιάλ 2026.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει με κομμένη την ανάσα τη μάχη του Λαμίν Γιαμάλ με τον Λιονέλ Μέσι, με τους δυο άσους να θέλουν να οδηγήσουν τις χώρες τους στην κορυφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να είναι αυτοί που θα σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης.

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Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες, που αναμένεται να προσφέρει «πλούσιο» θέαμα θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδος) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.

Η Ισπανία έφτασε στον τελικό αφού επικράτησε του φαβορί Γαλλίας στα ημιτελικά. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έλεγξε τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος, πνίγοντας την ισχυρή επίθεση της Γαλλίας μέσα από μεγάλα διαστήματα κατοχής και ακριβούς τελειώματος. Αυτός ο ημιτελικός αγώνας εναντίον των «Μπλε» ήταν το αποκορύφωμα της μέχρι στιγμής πορείας της Ισπανίας. Η «Λα Ρόχα» μετά την ισοπαλία χωρίς σκορ στον εναρκτήριο αγώνα τους με το Πράσινο Ακρωτήρι, αναπλήρωσε το αργό ξεκίνημά της πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και στη συνέχεια με νίκη 1-0 επί της δυναμικής Ουρουγουάης.

Πέρασε στη φάση των «32» με μια άνετη νίκη 3-0 επί της Αυστρίας. Αλλά στους επόμενους δύο γύρους χρειάστηκαν τα νικητήρια γκολ του Μίκελ Μερίνο στις καθυστερήσεις για να ξεπεράσει δύσκολους Ευρωπαίους αντιπάλους. Το πρώτο γκολ του Μερίνο, στη φάση των «16», ήρθε εναντίον της Πορτογαλίας (1-0). Ακολούθησε μια δεύτερη νίκη στα τελευταία λεπτά εναντίον του Βελγίου (2-1) σε έναν αγώνα στον οποίο δέχτηκαν αυτό που μέχρι στιγμής ήταν το μοναδικό γκολ τους στο τουρνουά. Η Κυριακή θα σηματοδοτήσει την πρώτη επιστροφή της Ισπανίας σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από τότε που σήκωσε το τρόπαιο το 2010, όταν αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική.

The Louis Vuitton Trophy Trunk. Crafted to carry history. Football’s greatest prize awaits its next champion🏆✨#FIFAWorldCup #LouisVuitton @LouisVuitton pic.twitter.com/dE3dsjNW8W— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

Η Αργεντινή έχει ακολουθήσει έναν δύσκολο, αν και συναρπαστικό, δρόμο προς τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και τον έβδομο συνολικά. Οι κάτοχοι του τίτλου ξεκίνησαν την αγωνιστική τους πορεία με τρεις συνεχόμενες νίκες στη φάση των ομίλων, με επικεφαλής τον εξαιρετικό Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πλέον έχει οκτώ γκολ σε αυτό το τουρνουά και 21-ρεκόρ σε όλη τη μακρά καριέρα του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Η Αλμπισελέστε νίκησε την Αλγερία με 3-0 χάρη σε ένα χατ-τρικ του Μέσι, την Αυστρία με 2-0 χάρη σε δύο ακόμα γκολ του, και στη συνέχεια την Ιορδανία με 3-1 (με ένα ακόμη γκολ του Μέσι) για να ολοκληρώσει μια τέλεια φάση των ομίλων. Στη νοκ-άουτ φάση, ο δρόμος της έγινε πολύ πιο δύσκολος. Οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι χρειάστηκαν παράταση για να νικήσουν την αήττητη ομάδα του «Πράσινου Ακρωτηρίου» σε ένα θρίλερ 3-2.

Στους «16», το σκορ ήταν το ίδιο και ο αγώνας ακόμα πιο δραματικός: η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-0 πριν από το 79ο λεπτό, αλλά η Αργεντινή ανέτρεψε το σενάριο, κάνοντας μια ιστορική ανατροπή για να κερδίσει με 3-2. Στους οκτώ τελευταίους, η Αργεντινή χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει (3-1) τελικά την Ελβετία που είχε μείνει με δέκα παίκτες από το 72ο λεπτό. Το δράμα δεν σταμάτησε στον ημιτελικό εναντίον της Αγγλίας, η οποία πήρε το προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου χάρη στον Άντονι Γκόρντον και φαινόταν έτοιμη. Ωστόσο, η Αλμπιτσελέστε ανέκαμψε με δύο ασίστ του Μέσι (2-1) και γκολ των ΄Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες.

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Ως αποτέλεσμα, η Αργεντινή επιστρέφει τώρα στα τελευταία τέσσερα χρόνια μετά τη νίκη της στο Κατάρ 2022 επί της Γαλλίας, και για άλλη μια φορά ευρωπαϊκή ομάδα στέκεται ανάμεσα σε αυτήν και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.