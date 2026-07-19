Νέες επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και drones στο Κουβέιτ
Ήχησαν σειρήνες στη χώρα
Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκρούει ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια σκάφη (drones) μία ημέρα μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη προς το κράτος του Κόλπου.
«Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones» ύστερα από την επίθεση του Ιράν, δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στην πόλη του Κουβέιτ.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/Q2vXG7EQNM— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 19, 2026
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