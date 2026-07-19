Νέες επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και drones στο Κουβέιτ

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκρούει ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια σκάφη (drones) μία ημέρα μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη προς το κράτος του Κόλπου.

«Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones» ύστερα από την επίθεση του Ιράν, δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στην πόλη του Κουβέιτ.

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