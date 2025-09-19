Αλπερέν Σενγκούν: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι – Ο ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι (βίντεο)

Σε ελληνική ταβέρνα στο Μαρμάρι βρέθηκε ο Αλπερέν Σενγκούν κατά την διάρκεια των διακοπών του μετά την ολοκλήρωση του EuroBasket 2025 και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Ο Τούρκος διεθνής που άνοιξε μέτωπο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και προκάλεσε με τις δηλώσεις του μετά την νίκη της Τουρκίας στον ημιτελικό, τώρα απολαμβάνει τις τελευταίες του διακοπές πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ για τις υποχρεώσεις του με τους Χιούστον Ρόκετς.

Όπως βλέπετε σε βίντεο του Poilitisonline.com, ο Τούρκος σέντερ απολαμβάνει τις στιγμές του στην ελληνική ταβέρνα.

Στο βίντεο φαίνεται ο γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας «Μάνος», Γιάννης Μάγκος, να σηκώνει από το τραπέζι τον υψηλόσωμο NBAερ και να τον προκαλεί να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα. Στο τέλος μάλιστα ο ίδιος σπάει ένα πιάτο στο κεφάλι του Τούρκου All-Star στο ΝΒΑ.

Όπως ήταν φυσικό μετά το τέλος της βραδιάς Γιάννης Μάγκος και Αλπερέν Σενγκούν, αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία.