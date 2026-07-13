Ανδρουλάκης: “Οι πολίτες θα κρίνουν ποιοι είναι υπεύθυνοι και ποιοι τους κορόιδεψαν”

Την πεποίθηση ότι οι πολίτες στις εκλογές θα κρίνουν ποιοι είναι υπεύθυνοι και αξιόπιστοι και ποιοι τους κορόιδεψαν εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως στόχος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία με ισχυρούς θεσμούς, ανάπτυξη με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. «Θα συνεχίσουμε στο ίδιο πλαίσιο. Οι πολίτες θα μας πιστώσουν το σχέδιό μας για πολιτική αλλαγή και την αξιοπιστία μας. Κάποιοι είπαν πολλά κι έκαναν λίγα. Ζητάμε την εμπιστοσύνη τους», τόνισε.

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Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε κοστολογημένα μέτρα που είχε υποσχεθεί προεκλογικά ενώ το ΠΑΣΟΚ το κάνει καθώς οι προτάσεις για τις κύριες συντάξεις, τη 13η και το ΕΚΑΣ μπορούν δημοσιονομικά να εφαρμοστούν και τώρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας την οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι εφήμερη γιατί είτε βασίζεται σε ευρωπαϊκά κονδύλια είτε στο ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας και το real estate.

O Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα όσα είπε ο πρώην γγ της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης για το θέμα των υποκλοπών σε τηλεοπτική του συνέντευξη. «Η έκφραση “έφαγα σφαίρα” δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία. Όταν μου επιτίθενται έτσι είναι παράσημο. Θα έπρεπε να απασχολούν τον πρωθυπουργό», ανέφερε. Υποστήριξε ότι «τους τρομοκρατεί η αλήθεια» που «όταν αποκαλυφθεί το οικόσημο της οικογένειας Μητσοτάκη θα μπει στο ντουλάπι της Ιστορίας» και πως «ο κ. Δημητριάδης δεν μιλάει για το καλό της οικογένειας αλλά χαϊδεύει κάποιους άλλους».

«Πλήττουν τη χώρα τέτοιες συμπεριφορές. Η πολιτική αλλαγή με συνεργασία με τη ΝΔ δεν μπορεί να υπάρξει. Σημαίνει νέο ήθος» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.