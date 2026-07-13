Κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία: Τα νεότερα για την υγεία των ατόμων που νοσηλεύονται – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ανησυχία επικρατεί από τα κρούσματα Σαλμονέλας στην Λαμία που οδήγησαν πάνω από 20 άτομα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της πόλης το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Από την Παρασκευή έως και σήμερα πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

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Στην ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου προσήλθαν τουλάχιστον 20 άτομα με διάρροια εμετό και πυρετό, από τα οποία τα 12 παραμένουν νοσηλευόμενα στην παθολογική κλινική και στην βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας αφού επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας, ενημέρωσε αμέσως τον ΕΟΔΥ ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε από την υπηρεσία δημόσιας υγείας της περιοχής να αρχίσει άμεσα έλεγχο ώστε να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή άλλη αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λοίμωξης από σαλμονέλα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο 20 ασθενής προσήλθαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηριάσεις έχοντας πυρετό, εμετούς και διάρροιες.

Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει ότι “όλοι τους νοσηλεύονται σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ από τις εργαστηριακές εξετάσεις προέκυψε ότι μολύνθηκαν από σαλμονέλα”.