Μπαράζ αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ – Παραιτήθηκαν η Αναστασία Σαπουνά και 6 ακόμη μέλη

Αποχωρήσεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ καθώς ακόμη 6 μέλη, ανάμεσα τους η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά δήλωσαν παραίτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με την κα. Σαπουνά παραιτήθηκαν ακόμη πέντε μέλη που πρόσκεινται στην πλευρά της πλειοψηφίας, η οποία τάχθηκε υπέρ της μη καθόδου του κόμματος στις εκλογές

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Η τελευταία πράξη, θα παιχτεί στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει το ερχόμενο Σάββατο. Παράλληλα, παραιτήθηκε ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού του κόμματος, Κώστας Μορφίδης.

ΣΥΡΙΖΑ: Ανακοίνωσε την παραίτησή του ο Κεδίκογλου

Το πρωί της Δευτέρας (13/7) την παραίτηση του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Συμεών Κεδίκογλου. Μάλιστα, ο πρώην βουλευτής ανέβασε φωτογραφία με τον αρχηγό της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα και αποκάλυψε ότι θα προσχωρήσει στον νέο κομματικό σχηματισμό του πρώην πρωθυπουργού.

Η ανάρτηση του Συμεών Κεδίκογλου

“Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, απευθύνομαι σε σας που έχουμε σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που με στηρίζετε και λογοδοτώ όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση.

Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σ’ αυτήν την πορεία ανταποκρίθηκα το ’23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!

Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δε θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω,” είπε μεταξύ άλλων.