Φωτιά στο Καλό Λιμάνι Λέσβου – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7) μετά από φωτιά στην Λέσβο που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα στην περιοχή Καλό Λιμάνι Σκαλοχωρίου, στη βόρεια πλευρά της Λέσβου, και φέρεται να προκλήθηκε από κολώνα της ΔΕΔΔΗΕ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Η φωτιά στην Λέσβο βρίσκεται σχετικά κοντά στον οικισμό, καθώς και σε παρακείμενη ταβέρνα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αποστολή ισχυρών επίγειων δυνάμεων για την αντιμετώπισή της και την αποτροπή επέκτασης.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ήδη ριχτεί δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου PZL, ενώ έχει ειδοποιηθεί και το πυροσβεστικό ελικόπτερο προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, εφόσον χρειαστεί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν απειλήσει κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις.