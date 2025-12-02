Σάλος στο NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξαφανίζει τις φωτογραφίες με τους Μιλγουόκι Μπακς μετά την ήττα από τους Γουίζαρντς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προκάλεσε αναστάτωση στο NBA, ο οποίος κατέβασε από το Instagram όλες τις φωτογραφίες που τον συνδέουν με τους Μιλγουόκι Μπακς, πυροδοτώντας σενάρια για ρήξη και επερχόμενες εξελίξεις στο μέλλον του.

Συγκεκριμένα, την επόμενη μέρα από την εκτός έδρας ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, ο Έλληνας σούπερ σταρ αποφάσισε να «καθαρίσει» τον λογαριασμό του στο Instagram, διατηρώντας μόνο 13 αναρτήσεις.

Από τους Μπακς έχει πλέον στο Instagram την μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2021 αλλά και του Κυπέλλου του 2024.

Ωστόσο, στον λογαριασμό του στο Twitter έκανε εκκαθάριση που έφτασε μέχρι το 2021.

Φωτιές στα social media και στους αναλυτές της Λίγκας άναψε η αιφνιδιαστική κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η απόφαση του Έλληνα σταρ άφησε χώρο για κάθε είδους σενάρια γύρω από το μέλλον του στο Μιλγουόκι, με πολλούς να μιλούν για πιθανή δυσαρέσκεια ή ακόμη και για προετοιμασία μιας μεγάλης αλλαγής στην καριέρα του.

Το αν με αυτή την κίνηση ο Γιάννης θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα ή όχι, θα φανεί στο μέλλον.