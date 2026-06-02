ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δήλωση «βόμβα» από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στο NBA

Τι υποστήριξε ο «Greek Freak»

Δήλωση «βόμβα» από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στο NBA
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Στο μέλλον του και την ομάδα που θα αγωνίζεται αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, ενώ θεωρείται πως ο «Greek Freak» θα αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο ίδιος δεν το βλέπει έτσι.

Μιλώντας στο κανάλι «School of Hard Knocks» στο Youtube υποστήριξε πως επιθυμεί να παραμείνει στους Μπακς κι άλλα χρόνια.

«Επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα, “Ω, υπέροχα”! Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρθω να φάω εδώ.

Το 2013, επιλέχθηκα στο ντραφτ, ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω πολλά περισσότερα» ανέφερε.

