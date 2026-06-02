Δήλωση «βόμβα» από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στο NBA

Στο μέλλον του και την ομάδα που θα αγωνίζεται αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, ενώ θεωρείται πως ο «Greek Freak» θα αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο ίδιος δεν το βλέπει έτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο κανάλι «School of Hard Knocks» στο Youtube υποστήριξε πως επιθυμεί να παραμείνει στους Μπακς κι άλλα χρόνια.

«Επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα, “Ω, υπέροχα”! Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρθω να φάω εδώ. “They reached out and said they want to open a restaurant here in Milwaukee. I was like ‘oh,lovely!’ After the games I’ll be able to come eat here….. 2013, I got drafted, I came here to MIL, I’ve been here 13 years with the team and hopefully many more.”



— Giannis Antetokounmpo… pic.twitter.com/d1oHGoCBCu June 2, 2026

Το 2013, επιλέχθηκα στο ντραφτ, ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω πολλά περισσότερα» ανέφερε.