Οι τρομερές ντρίμπλες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο “Πούσκας Αρίνα” – Δείτε το βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέρουμε ότι μπορεί να κυριαρχήσει στα παρκέ όμως όντας επίτιμος προσκεκλημένος της UEFA για τον τελικό του Champions League στην Βουδαπέστη βρήκε ευκαιρία να επιδείξει και το ποδοσφαιρικό ταλέντο που έχει.

Ο Γιάννης λοιπόν συμμετείχε σε ένα παιχνίδι επίδειξης και έδειξε ότι κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει ούτε εκεί. Μάλιστα ενθουσίασε και τον streamer, Μάρλον, ο οποίος τον είδε να παίζει ποδόσφαιρο και δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο καλός ήταν ο Γιάννης.

Στο βίντεο φαίνεται ο Αντετοκούνμπο να περνάει τους αντιπάλους του με χαρακτηριστική άνεση και τρομερές ντρίπλες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, όταν το προσπάθησε.

Παρά από άποψη ταχύτητας υστερούσε λόγω ύψους, ο Greek Freak είχε εξαιρετική πλαστικότητα στις κινήσεις του και έφεση στην ντρίμπλα.

