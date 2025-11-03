Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από εμένα»
«Δεν θέλω να είμαι ταπεινός»
Για άλλη μία φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον διάσημο Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν.
Στις 04 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει συνέντευξη, όπου ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είπε ότι ο διάσημος Αργεντινός δεν είναι καλύτερος παίκτης από αυτόν.
The world's most famous footballer, in the most personal interview of his life…
Cristiano Ronaldo speaks to Piers Morgan – part one out tomorrow at 2pm (UK).
📺 https://t.co/QR11ywsANx@Cristiano | @piersmorgan pic.twitter.com/jF5xAqNAIj— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 3, 2025
«Λένε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα, εσύ τι πιστεύεις;» Ο Κριστιάνο απάντησε χωρίς δισταγμό στην ερώτηση: «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».
Ερωτήθηκε επίσης για το αν έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής πριν από μερικές εβδομάδες, απάντησε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι αλήθεια, έγινα δισεκατομμυριούχος πριν από πολλά χρόνια (γέλια)».
Όσον αφορά τα σχόλια του Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο, ο Πορτογάλος σταρ ήταν σαφής: «Δεν με ενοχλεί καθόλου».
Να σημειωθεί ότι πριν από τρία χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ήδη δώσει συνέντευξη στον Μόργκαν στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», όπου ανακοίνωσε ότι θα έφευγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.
