Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από εμένα»

Για άλλη μία φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον διάσημο Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν.

Στις 04 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει συνέντευξη, όπου ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είπε ότι ο διάσημος Αργεντινός δεν είναι καλύτερος παίκτης από αυτόν.

«Λένε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα, εσύ τι πιστεύεις;» Ο Κριστιάνο απάντησε χωρίς δισταγμό στην ερώτηση: «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».

Ερωτήθηκε επίσης για το αν έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής πριν από μερικές εβδομάδες, απάντησε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι αλήθεια, έγινα δισεκατομμυριούχος πριν από πολλά χρόνια (γέλια)».

Όσον αφορά τα σχόλια του Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο, ο Πορτογάλος σταρ ήταν σαφής: «Δεν με ενοχλεί καθόλου».

Να σημειωθεί ότι πριν από τρία χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ήδη δώσει συνέντευξη στον Μόργκαν στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», όπου ανακοίνωσε ότι θα έφευγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.