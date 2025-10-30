Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο γιος του απέκτησε την πρώτη του Lamborghini σε ηλικία μόλις 15 ετών

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Το πρώτο του πολυτελές σπορ αυτοκίνητο απέκτησε σε ηλικία 15 ετών ο γιος του σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο.

Συγκεκριμένα, ο 15χρονος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media έδειξε την αγάπη του για την λευκή Lamborghini Urus S που απέκτησε.

«Το πρώτο μου αυτοκίνητο» ανέφερε συνοδεύοντας την ανάρτησή του στα social media.

