Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο γιος του απέκτησε την πρώτη του Lamborghini σε ηλικία μόλις 15 ετών
Τι αναφέρει σε ανάρτησή του
Το πρώτο του πολυτελές σπορ αυτοκίνητο απέκτησε σε ηλικία 15 ετών ο γιος του σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο.
Συγκεκριμένα, ο 15χρονος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media έδειξε την αγάπη του για την λευκή Lamborghini Urus S που απέκτησε.
«Το πρώτο μου αυτοκίνητο» ανέφερε συνοδεύοντας την ανάρτησή του στα social media.
First Car. 👊 pic.twitter.com/7qypDXpyVc— Cristiano Junior (@Cristianojrx7) October 29, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις