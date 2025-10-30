Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Άλεξ Λεν (Βίντεο)

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι με κάθε επισημότητα το βράδυ της Πέμπτης 30/10 ο Άλεξ Λεν.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός σέντερ μετά από 14 χρόνια αφήνει το NBA και επιστρέφει στην Ευρώπη για να ενισχύσει την φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της συνέχειας της χρονιάς.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Ουκρανός σέντερ που την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς, υπέγραψε συμβόλαιο ως τον Ιούνιο του 2027.

Ο Λεν αγωνίστηκε στο NBA στους Φοίνιξ Σανς (2013-2018), Ατλάντα Χοκς (2018-2020), Σακραμέντο Κινγκς (2020), Τορόντο Ράπτορς (2020-2021), Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (2021), Σακραμέντο Κινγκς (2021-2025).