Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Άλεξ Λεν (Βίντεο)
Επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην Ευρώπη
Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι με κάθε επισημότητα το βράδυ της Πέμπτης 30/10 ο Άλεξ Λεν.
Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός σέντερ μετά από 14 χρόνια αφήνει το NBA και επιστρέφει στην Ευρώπη για να ενισχύσει την φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της συνέχειας της χρονιάς.
🙌 #WelcomeLen 🙌 pic.twitter.com/42SL9XlbQh— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 30, 2025
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Ουκρανός σέντερ που την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς, υπέγραψε συμβόλαιο ως τον Ιούνιο του 2027.
Comunicado Oficial: Alex Len.#WelcomeLen— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 30, 2025
Ο Λεν αγωνίστηκε στο NBA στους Φοίνιξ Σανς (2013-2018), Ατλάντα Χοκς (2018-2020), Σακραμέντο Κινγκς (2020), Τορόντο Ράπτορς (2020-2021), Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (2021), Σακραμέντο Κινγκς (2021-2025).
🤳 @alexlen #WelcomeLen pic.twitter.com/FqIZuPKmb8— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 30, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις