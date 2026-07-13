Ταϊλάνδη: Σκηνές χάους από την φωτιά σε μπαρ στην Μπάνγκοκ – Άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι, “ακούγονταν ουρλιαχτά από το εσωτερικό” (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη μετά την φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ σε προάστιο της Μπανγκόκ το βράδυ της Κυριακής, 12 Ιουλίου, με τουλάχιστον 27 άτομα να χάνουν τη ζωή τους.

Ο κυβερνήτης της πόλης Τσαντσά Σιτιπάντ είπε: «Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, έφτασε στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανόν η κύρια αιτία των θανάτων».

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Έκανε λόγο για 27 νεκρούς και 63 τραυματίες που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους 22 σε κρίσιμη κατάσταση, προσθέτοντας πως διενεργείται έρευνα για την τραγωδία.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μπανγκόκ, Τσανττσάρτ Σιτιπούντ, το κατάστημα διέθετε δύο εξόδους κινδύνου, ωστόσο η πρόσβαση σε αυτές ήταν περιορισμένη.

Στη μία έξοδο, κοντά στην κουζίνα, είχαν τοποθετηθεί κιβώτια με μπίρες, ενώ μπροστά από τη δεύτερη βρισκόταν τραπέζι, γεγονός που δυσχέρανε την εκκένωση του χώρου την ώρα που οι πελάτες προσπαθούσαν να διαφύγουν μέσα στο σκοτάδι και τον καπνό.

Το πρωί της Δευτέρας, 13 Ιουλίου, δημοσιογράφος του AFP είδε πολλούς νεκρικούς σάκους μπροστά στο μπαρ-εστιατόριο στην περιφέρεια της Μπανγκόκ και δεκάδες μέλη του προσωπικού υπηρεσιών άμεσης επέμβασης.

Τουρίστας από το Λάος, ο Καν Κουτιράτ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άκουγε «ουρλιαχτά στο εσωτερικό», προσθέτοντας πως «επικρατούσε χάος». Σε βίντεο που μοιράστηκε μέσω Facebook, βλέπει κανείς θαμώνες, κάποιους με ρούχα φλεγόμενα, να τρέχουν πανικόβλητοι έξω, ενώ φλόγες βγαίνουν -με τρομακτική ένταση- από την πόρτα του μπαρ.

Ο τουρίστας εξήγησε πως πήγαινε για ποτό περί τις 22:00 (τοπική ώρα· 18:00 ώρα Ελλάδας) όταν αντιλήφθηκε καπνό να βγαίνει από το μπαρ.

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Παρόντες μουσικοί είπαν πως είδαν «καπνό να βγαίνει από διακόπτη κοντά στη σκηνή» προτού «κοπεί το ρεύμα και σημειωθεί έκρηξη», δήλωσε ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ, που έσπευσε επιτόπου.

«Τα περισσότερα θύματα έτρεξαν προς το βάθος, προς τα αποχωρητήρια, για να σωθούν, μάταια. Ίσως εξαιτίας του πανικού, λόγω της φωτιάς και του καπνού», συνέχισε ο πρωθυπουργός Ανούτιν. Ο καπνός «πολύ γρήγορα γέμισε τον χώρο», εξήγησε.

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Η αστυνομία ανέφερε περί τις 02:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας) ότι η φωτιά «τέθηκε υπό έλεγχο».

Μέσα στο μπαρ, που βρομοκοπούσε καμένο πλαστικό ώρες μετά την καταστροφή, δημοσιογράφος του AFP, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είδε σειρές από σκαμνιά και μπουκάλια μπίρας να έχουν καλυφθεί από λευκή σκόνη. Τα περισσότερα παράθυρα είχαν γίνει θρύψαλα.

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Μικρή ομάδα περίοικων είχε συγκεντρωθεί κοντά στην περίμετρο των αρχών, κάποιοι ακόμη με πιτζάμες.

Δύσκολη η ταυτοποίηση των θυμάτων

Στο σημείο δημιουργήθηκε ειδικός χώρος καταγραφής, όπου συγγενείς έδιναν στοιχεία για ανθρώπους που αγνοούνταν. Η ταυτοποίηση ορισμένων θυμάτων και τραυματιών αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς αρκετοί δεν έφεραν έγγραφα ή δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

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Ιατροδικαστές και αστυνομικοί συνέλεγαν στοιχεία από το κατεστραμμένο κτήριο, ενώ κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα που εντοπίστηκαν στα αποκαΐδια χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των θυμάτων.

Um incêndio atingiu um bar em Bangkok, 27 pessoas morreram, segundo a CNN.#Tailand pic.twitter.com/PRb3uuCbpi— Hugo Borges (@hbj_r77032) July 12, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, επισκέφθηκε την περιοχή και δήλωσε ότι η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση.

Η εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας -ειδικά της πυρασφάλειας-, υπερβολικά χαλαρή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως μπαρ και νυχτερινά κέντρα, προκαλεί ανησυχίες εδώ και χρόνια στο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας.

Το 2022, 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε ντισκοτέκ στην ανατολική επαρχία Τσονμπουρί.

Και το 2009, πυρκαγιά σε κλαμπ στη Μπανγκόκ εν μέσω των εορτασμών για το νέο έτος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 67 ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους 200 και πλέον.