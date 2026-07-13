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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Προβλήματα και στον Πειραιά

Καθυστερήσεις 30' λεπτών στην Αττική Οδό

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Προβλήματα και στον Πειραιά
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Με προβλήματα στους δρόμους ξεκινάει και αυτή η εβδομάδα καθώς σήμερα, Δευτέρα, 13 Ιουλίου σημειώνεται αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, στο “κόκκινο” είναι η λεωφόρος Κηφισού, καθώς σημειώνονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

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Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Σταδιακά επιβαρύνεται και η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Φωτογραφία

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Την ίδια ώρα, δυσκολίες καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση αυξάνεται σταδιακά.

Προβλήματα σημειώνονται και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο όσο και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, σημειώνονται καθυστερήσεις:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας.

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Καθυστερήσεις 20΄-25΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

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