Μια μονάδα αίματος μπορεί να σώσει τρεις ζωές – Εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος σήμερα και αύριο

Βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού και οι περισσότεροι μετρούν ήδη αντίστροφα για τις διακοπές. Κλείνουμε εκκρεμότητες στη δουλειά, φτιάχνουμε βαλίτσες, οργανώνουμε τις αποδράσεις μας, ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε λίγες μέρες ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς.

Μέσα σε όλες αυτές τις ετοιμασίες υπάρχει μία πράξη που αξίζει να προηγηθεί όλων, να προσφέρουμε εθελοντικά αίμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καλύτερο check-out πριν τις διακοπές

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., διοργανώνει διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στην καρδιά της πόλης, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, σήμερα και αύριο από τις 14:00 έως 20:00, για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος ενόψει του φετινού Αυγούστου. Το μήνυμα του φετινού καλοκαιρινού ραντεβού για αιμοδοσία είναι απλό αλλά τόσο ουσιαστικό και οικείο για όλους μας: «Πριν διακοπές σου, κλείσε το πιο σημαντικό ραντεβού του καλοκαιριού. Ένα ραντεβού με τη ζωή.»

Οι ανάγκες για αίμα δεν κάνουν διακοπές

Καθημερινά, ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπείες, έκτακτα χειρουργεία, τροχαία ατυχήματα και χρόνιοι πολυμεταγγιζόμενοι συμπολίτες μας εξαρτώνται από την επάρκεια αίματος. Την ίδια στιγμή, οι θερινές άδειες και η αυξημένη μετακίνηση των πολιτών οδηγούν κάθε χρόνο σε μείωση της συλλογής αίματος.

Γι’ αυτό το ΕΚΕΑ μας προσκαλεί να προσφέρουμε εθελοντικά αίμα πριν φύγουμε για διακοπές.

Είναι μία πράξη ανθρώπινης αλληλεγγύης, που:

✔️Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά η αξία της είναι ανεκτίμητη.

✔️Χαρίζει ζωή, πριν χαρίσεις χρόνο στον εαυτό σου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

❤️ Χαρίζεται ανώνυμα, αλλά αγγίζει καρδιές.

Είναι 10 λεπτά από τον χρόνο σου και 450ml αίμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διακοπές ξεκινούν, η προσφορά δεν σταματά

Στη χώρα μας οι αιμοδότες είναι 431. 000. Η συχνότητα που μπορεί κάποιος να δώσει αίμα είναι 3 φορές το χρόνο, ωστόσο αρκετοί δίνουν αίμα κυρίως όταν ένας δικός τους ανθρωπος το έχει ανάγκη. Μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν προστεθεί 10.000 νέοι αιμοδότες ηλικίας από 18 έως 25 ετών. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικός, όμως υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί καθώς ο πληθυσμός γερνάει και οι νέοι είναι οι μελλοντικοί αιμοδότες, σε μια χώρα που οι ανάγκες είναι πολλές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ελλάδα 4.000 συνάνθρωποί μας είναι πολυμεταγγιζόμενοι, ενώ έχουμε και μεγάλο αριθμό πολυτραυματιών κυρίως από τροχαία που αυξάνονται το καλοκαίρι.

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να είσαι 18-65 ετών

Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία

Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες

Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνεις στο γιατρό της αιμοδοσίας

Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει 4 μήνες