Συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin τον Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τριών εργαζομένων και ενός αγέννητου παιδιού.

Η 46χρονη, που τα τελευταία έξι χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας και είναι μητέρα δύο παιδιών, σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick, όπου εργάζεται στα duty free.

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Η ίδια προ ημερών είχε επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέροντας ότι δεν κρύβεται και ότι θέλει να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών Αρχών για να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Στη συνέχεια, επικοινώνησε και με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συγκατηγορούμενους τους, ενημερώνοντάς την ότι προτίθεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.

Ωστόσο, οι Αρχές της Ελλάδας ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Interpol, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί.

Πλέον, η 46χρονη κρατείται από τις βρετανικές Αρχές και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, ώστε ννα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Υπενθυμίζεται ότι για τον εμπρησμό στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου το 2010, έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι, οι οποίοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη 14/7.

Αφορμή για τα νέα στοιχεία στάθηκε ανώνυμη καταγγελία η οποία έφτασε στις αστυνομικές αρχές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο οποίο φέρεται να κατανομάζονταν ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης τόσο οι δύο συλληφθέντες όσο και η γυναίκα που σήμερα βρίσκεται εκτός Ελλάδος.

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Έτσι, οι αρχές αποφάσισαν την περαιτέρω διερεύνηση των πληροφοριών και έτσι συγκεντρώθηκαν περισσότερα στοιχεία για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως η εμπλοκή τους σε άλλη παλαιότερη δικογραφία που δεν σχετίζεται με τη Marfin.

Αντλώντας στοιχεία από αυτή τη δικογραφία, οι αρχές φαίνεται πως κατέληξαν ότι και οι τρεις έχουν χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν πολύ με εκείνα των δραστών της φονικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο νέος κύκλος ερευνών. Επιπλέον αξιοποιήθηκε υλικό που έδωσε η Αντιτρομοκρατική και το οποίο είχε ληφθεί πριν χρόνια από την έρευνα για άλλη υπόθεση.

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Έτσι, λοιπόν, μετά από τη διαδικασία που απαιτείται εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης που εκτελέστηκαν με τη σύλληψη των δύο 42χρονων αντρών, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ένταλμα σύλληψης είχε εκδοθεί και για τη 46χρονη.